Coincidências: No dia de seu aniversário, Mingau leva tiro próximo á sua pousada em Paraty, no RJ

Artista e produtor musical tem o seu nome consolidado no cenário do rock brasileiro. Mingau também é dono de uma pousada em Paraty.

Gente, eu acabei de lançar uma nota falando sob o estado de saúde do músico Mingau do Ultraje á Rigor, e eu acabei de descobrir umas coisas bem interessantes sobre o artista, obviamente, não deixaria de compartilhar isso com vocês, meus amores.



Uma delas é que ele é dono de uma pousada em Paraty, Costa Verde do Rio de Janeiro, tem uma pousada na cidade. A hospedagem Refúgio do Mingau que fica localizada na Praia do Cepilho. Lugar aonde o artista costuma dizer nas suas redes sociais que “é aonde sou mais feliz”.



Já no cenário musical, Mingau integra o grupo Ultraje a Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Kleine desde 1999, após a saída de Serginho. Entre os anos de 1982 e 1985, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão, em atividade até hoje. Sua carreira, aliás, foi marcada por passagens em diferentes bandas do gênero rock e punk rock.



Ao sair do Ratos do Porão, Mingau formou a banda 365 e gravou o disco com o mesmo nome do grupo. Em 1989 deixou a banda e entrou no grupo Inocentes. Nos anos 2000, o artista fundou a banda Vega, apostando em um ritmo mais pop. Na banda Ultraje a Rigor, por sua vez, emplacou diversos sucessos, como as canções Inútil, Ciúme e Nós vamos invadir sua praia.