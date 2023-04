Vaza áudio de Lobão esculachando o Serginho Groisman: “O Serginho é uma m*rda!”

O cantor afirma que não vai ao programa do apresentador pois ele maltrata todos, inclusive os seus convidados.

Gente, é de babado que vocês gostam? Pois eu trouxe um fortíssimo para vocês. nesta terça-feira (25) a colunista Fabíola Reipert expôs no programa “Balanço Geral” um áudio super polêmico onde o cantor Lobão esculacha diversas pessoas, dentre elas o apresentador da Globo Serginho Groisman.

No áudio, que vazou, Lobão afirma que a estrutura do programa de Serginho é ruim e afirma que em 35 anos de carreira nunca conseguiu vender um show com a ajuda do programa do apresentador.

“Esses caras me põem em roubada o tempo todo! Olha em 35 anos, eu nunca vendi um show se quer através do Serginho Groisman. De todos os programas que a gente viu, ele é o pior. Você olha o som é uma mr*da, te tratam como uma m*rda”,iniciou.

Logo em seguida o cantor garante que não vai ao programa de Groisman, dizendo: “Sempre foi assim e não vai ser agora que vai mudar, Entendeu? Então eu faço questão de dizer ‘Olha eu não quero’ Eu falei pra você que eu não queria. E agora com todas as letras eu falo que não vou fazer esse programa porque é roubada”.

Para finalizar com chave de ouro, o rockeiro ainda afirmou que o apresentador maltratava todos, inclusive os seus convidados, e por isso não ia aceitar ir ao ‘Altas Horas’.

“A gente vai investir em ensaio, e tempo e o que é pior, você chega lá e é maltratado, ou a platéia te maltrata, ou o Serginho te maltrata, ele maltrata todo mundo, o som sai uma m*rda, o Serginho é uma m*rda! Pelo menos vamos esnobar ele”, finalizou o músico.