Varginha vira piada nacional graças ao bule de café e bicicleta para ET na decoração de Natal

Decoração natalina é dada como um investimento da prefeitura e pretende chamar os ET´s pelo cheiro do café

Sabe aquela estratégia de mostrar o turismo da cidade através de algumas ações? Parece que a prefeitura de Varginha não entendeu bem a estratégia. A cidade do interior de Minas Gerais, Varginha, popularmente conhecida como uma cidade tradicional, apostou em bules de café para a decoração natalina. Já era de se esperar que não daria certo, afinal, a cidade virou piada no Brasil inteiro.

No meu Leblon ninguém fala em outra coisa, principalmente das bicicletas para os ET´s. A cidade virou piada na internet e ganhou diversos memes nas redes sociais.

“Nós estamos com a cenógrafa que está dando uma atenção extremamente valiosa para o Natal esse ano. Esse investimento é para tentar atrair novos visitantes para conhecerem o nosso café e também as nossas maiores riquezas”, disse o vice-prefeito em vídeo para as redes sociais.

A decoradora que pensou nas estratégias da decoração ainda chama os turistas para conhecerem a cidade. “Venham conhecer as nossas lendas: o ET e o café. Aqui o ET vai chegar pelo cheiro do café”, disse.

Quer saber? Vou seguindo o conselho do vice-prefeito Leonardo Ciacci e dar uma chegadinha em Varginha para conhecer essa declaração que me parece ser no mínimo interessante e aproveito para dar uma chegadinha em São Tomé das Letras, porque foi de lá que deve ter vindo a ideia enlouquecida. Brincadeiras à parte, espero que esse meme garanta muitas visitas turísticas na cidade.