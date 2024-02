Vanessa Lopes vai aparecer em outro reality da Globo

Depois de ficar na boca do povo com sua saída do BBB 24, Vanessa retoma as atividades nos holofotes mesmo estando sob cuidados médicos. A influenciadora voltará a ser vista em um reality show em breve. De acordo com a coluna Sala de TV, do Terra, ela gravou uma participação especial no programa Túnel do Amor, comandado por Ana Clara, no Multishow.

Tudo aconteceu antes dela entrar para o reality da Globo com os outros participantes, sua participação no Túnel do Amor durou apenas 24 horas e vai ao ar na terceira temporada da atração, prevista para ser exibida em abril de 2024.

Vale lembrar que o programa Túnel do Amor é uma competição de duplas para encontrarem o par perfeito com a ajuda dos amigos.