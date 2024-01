Vanessa Lopes se desentende com sua família após desistir do BBB24

A influenciadora apagou as fotos de família e está morando temporariamente na casa de uma amiga.

Amores, eu tenho certeza que assim como eu, todos vocês acompanharam a tour que foi a rápida participação da influenciadora Vanessa Lopes no BBB24, porém, nem mesmo depois de desistir do reality, a jovem teve paz.

De acordo com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, após a tiktoker deixar o programa e buscar o apoio emocional de seus genitores, ela foi surpreendida com a tamanha frieza que seus pais apresentaram, o que resultou em uma grande briga familiar.

E parece que o babado foi feio. Além de excluir todas as fotos com sua família das redes sociais, Vanessa também saiu de casa e está morando temporariamente com sua amiga e também influenciadora Maria Clara Garcia.