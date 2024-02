Vanessa Lopes fala sobre quadro psicótico pela primeira vez

Em entrevista ao Fantástico, Vanessa Lopes matou a curiosidade das fofoqueiras de plantão ao revelar detalhes sobre sua desistência do BBB 24. A influenciadora contou que consegue resumir sua saída em alívio e que hoje se sente apoiada pelos amigos e a família que são sua base.

Na conversa, ela disse que hoje conseguia resumir em dois sentidos: alívio e medo. “Alívio pela base familiar e de amigos. E medo do julgamento”, contou.

A jovem contou sobre seu diagnosticada com quadro psicótico agudo: “É como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha cabeça e o que é real”. A ex-sister ainda disse que isso foi causado por estresse, falta de sono, ansiedade e medo do que estava acontecendo dentro e fora do programa.