Vanessa Lopes do bbb24 dá entrevista ao Fantástico e fala sobre o distúrbio psicotico que teve

Já cancelei, não vou fazer minha caminhada e bater perna hoje pelo Leblon, pois quero assistir a entrevista da rainha do tiktok, Vanessa Lopes. A influencer apertou o botão para deixar a casa do bbb24 no dia 19 de janeiro, dias após entrar no confinamento.

Em trecho da entrevista que está circulando nas redes sociais, a tiktoker falou sobre seu diagnóstico.. “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, afirma a criadora de conteúdo. A entrevista completa vai ao ar logo a partir das 20h30.