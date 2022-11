Vanessa Lopes debocha de comentários de haters: “Vou ali chorar enquanto trabalho com uma das maiores marcas do Brasil”

Influenciadora ganhou uma chuva de comentários maldosos após lançamento da sua música com Gabily

Mirou na música da copa, mas parece que o público não levou em consideração todo o trabalho de Vanessa Lopes e Gabily. Os haters caíram em cima das musas, principalmente de Vanessa após o lançamento da música e do clipe da faixa ‘Chapadinha na Gaveta’. Vanessa não ficou calada e subiu nas tamancas no Twitter, usando muito deboche para responder os haters.

“‘Impressionante que você não acerta uma’, poxa realmente sou uma fracassada, que triste”, iniciou ela.

Vanessa ainda jogou os seus contratos com marcas famosas na mesa. “Vou ali chorar enquanto faço trabalho com uma das maiores marcas do Brasil e com os maiores influenciadores também”, escreveu ela.