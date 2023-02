Vanessa Hudgens está noiva de astro do baseball

Atriz está junto de Cole Tucker há mais de dois anos e o grande dias do pedido chegou esse ano

De acordo com o TMZ, Vanessa Hudgens está prestes a se tornar esposa de Cole Tucker. A musa ficou noiva do astro do baseball há poucos dias depois de um namoro de mais de dois anos.

Finalmente nossa Gabriella Montez, personagem de High School Musical, vai se casar! Não é de hoje que vemos ela trocar chamegos e carícias com o boy nas redes sociais.

Antes do astro dos campos, ela namorou o ator Austin Butler pro 8 anos. Felicidades ao casal!