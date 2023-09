Valesca troca piercing íntimo e promete estrear joia em grande estilo

A cantora investiu na cantada para o pretendente que quiser se aventurar e estrear a joia que a cantora colocou na região íntima

Valesca Popozuda ganhou meu coração com o lançamento de ‘Mo Negoção’ com Kevin O Chris. O que não pude deixar de notar é que ela aproveitou o ensejo de uma tatuagem homenageando o lançamento para trocar a joia intima. Valesca ainda investiu já que já está pensando em estreá-la com algum pretendente.

“Quero saber quem será o primeiro que vai estrear essa joia”, disse ela, aos risos, enquanto era tatuada.

“Vim fazer a tattoo e acabei me empolgando um pouquinho e renovando os presentinhos: coloquei o piercing no nariz, que eu já tinha um furo, mas estava sem. E claro, renovei a joia da minha preciosa. E que joia!”, brincou.