Valesca Popozuda pede respeito em trio com Gloria Groove

As duas musas tiveram que interromper o show diversas vezes e finalizar o trio mais cedo por causa de superlotação

O Brasil estava sedento por carnaval e eu não posso negar isso. Gloria Groove e Valesca Popozuda sentiram isso ao subir nas graças do bloco ‘Gloriosas’,e m São Paulo. As musas tiveram que interromper o show diversas vezes para chamar a atenção do público, que estava bem enérgico.

“Vamos ter respeito, vamos ter empatia” diz Valesca Popozuda, sobre tumulto e confusão no Bloco da Gloria Groove, neste sábado (18) em Pinheiros.#GloriaGroove #ValescaPopozuda #blocogloriosas #carnaval pic.twitter.com/HkkOkgHYUQ — Dalton Assis (@Daltonassis) February 18, 2023

“Caraca, respeita gente, a gente está há anos sem carnaval”, pediu Valesca. Vale ressaltar que o bloco teve que acabar mais cedo por causa da superlotação, mais de meio milhão de pessoas estiveram acompanhando as duas.