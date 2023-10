Valesca Popozuda fala sobre sua libido aos 45 anos: “Beijou o meu pescoço eu já tô subindo pelas paredes”

A funkeira, que está fazendo aniversário hoje, também revelou algumas de suas preferências na hora do sexo.

Meus amores, nesta sexta-feira (06), a rainha do funk Valesca Popozuda está completando o auge de seus 45 anos, e sem papas na língua a gata expôs sem medo a sua intimidade.

Ao falar sobre a sua libido, brincando, a gata garantiu que em momento algum ela diminuiu, pelo contrário, a cada dia que passa, ela fica ainda mais intensa.

“Minha libido não diminuiu nada. Quanto mais a idade passa, mais cresce (risos). Beijou o meu pescoço eu já tô subindo pelas paredes (risos)”, brincou a funkeira.

Continuando, Valesca conta a suas preferências na hor H: “Eu me entrego. Sou intensa, gosto de sair marcada, mas claro com carinho. Marcas gostosas e prazerosas. Quando a gente consegue ter uma troca boa com a pessoa, sempre respeitando todos os lados, óbvio que rola isso. Percebo como as coisas vão se entrelaçando no momento. E aí eu penso: “Cara, pode tudo. Me joga na parede e me chama de lagartixa (risos)”.