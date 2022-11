Valesca Popozuda fala sobre homenagens ousadas que já fez ao Lula

A cantora relata que sempre admirou o ex e futuro presidente da República.

Quando dizem que se algo aparece uma vez nas redes ele jamais será totalmente esquecido, eles estão falando a verdade. Nesta semana, após a vitória de Lula nas eleições presidenciais, foi resgatado uma entrevista que a cantora Valesca Popozuda deu à jornalista Marília Gabriela, em 2012, onde ela falava sobre um funk que a mesma fez em homenagem ao ex e futuro presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

Após a entrevista ter voltado a viralizar, Valesca conta como surgiu a música em homenagem ao, na época, chefe de estado brasileiro. “A música surgiu realmente depois do primeiro encontro com o presidente, sempre admirei o Lula e, na época, queria demonstrar isso com uma música. Ele é do povo e merecia um funk.”

A cantora aproveitou a oportunidade e também comentou sobre a sua tão famosa e polêmica foto para a revista masculina Playboy, onde além de estar completamente nua, ela aparece em cima de uma foto do líder petista. “A ideia foi da própria revista, que ouviu o funk e achou que seria uma ótima foto. E foi, né…”

Demonstrando o maior respeito do mundo pela futura primeira-dama, Valesca não poupou elogios ao falar sobre Janja, apelido carinhoso dado à Rosângela da Silva, atual esposa de Lula. “Encontrei com a Janja, conversei rapidamente, já acho uma mulher incrível. E espero que como primeira-dama ela faça um trabalho para todas as mulheres e não fique presa a um só grupo de mulheres, como fez a Michelle Bolsonaro.”