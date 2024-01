Valesca Popozuda afronta Rodriguinho na festa do BBB 24

Eitaaaaaaaaa amores! A casa do BBB 24 foi toda trabalhada no pancadão e muito reboldado com as apresentações de de Valesca, Tati Quebra Barraco e do DJ Malboro, nomes de peso do funk carioca.

Como não é surpresa para ninguém, o cantor Rodriguinho, ficou de lado, sentado num banco, distante dos artistas. Pois, como já havia dito na ocasião do show de Ludmilla que não gostava de músicas com conotação sexual. Mas mal sabia o pagodeiro, o que essa festa 100% funk lhe traria na noite desse sábado.

O cantor já ganhou uma terrível fama por ficar sentado, de costas e/ou fazer expressões e comentários de deboche durante shows de artistas no BBB 24. E quando Valesca Popozuda viu isso acontecer em sua apresentação na noite de sábado (20), na festa do reality, a funkeira não deixou por menos.

A dona do hit “Beijinho no ombro” ao ver o total desprestígio do pagodeiro e levou seu show até ele. A funkeira foi andando até o ponto em que Rodriguinho estava, se posicionou bem na frente dele e começou a cantar e rebolar. O cantor ficou bastante incomodado com o afronte de Valesca, se levantou e foi para outro lugar.

Após sua apresentação, a artista fez um post no X, antigo Twitter, sobre sua apresentação: “Teve recado para mulheres se sentirem divas com seus corpos, teve música da Ludmilla pra afrontar, teve Beyoncé, teve Lady Gaga e teve afronte!!! Gostaram do show?”, perguntou a seus seguidores.

https://twitter.com/ValescaOficial/status/1748912667337556448