Valentina Francavilla solta o verbo sobre rumores de problemas de saúde devido ao seu ganho de peso

A ex-assistente de Ratinho decidiu se manifestar novamente sobre as opiniões que tem recebido sobre seu corpo.

Depois de ter virado um dos assuntos mais comentados da web nos últimos tempos por causa do seu ganho de peso, a influenciadora Valentina Francavilla decidiu colocar as cartas na mesa e fala novamente sobre essa pauta.

Então, a ex- assistente do Ratinho usou toda a sua sinceridade para falar sobre um suposto problema de saúde que ocasionou no aumento de 40 quilos e desmentiu os rumores acerca de suposto problema de saúde física ou mental.

“O que eu aprendi sendo gordinha é que quando você está gordo é porque tem algum problema. Você não pode simplesmente estar gordo. Não. Eu comi, não fiz exercício e fiquei gorda”, disse ela.

“Resolvi assumir minha nova forma, e deu uma bombada. A galera ficou em choque. Falavam ‘é você? O que aconteceu?’. Quer saber, estou mesmo fora do peso. Estou assim e estou feliz. Vi muita gente apoiando, isso que é legal. Tem os haters, mas isso vai ter sempre”, declarou a ex-participante de A Fazenda 13, em entrevista ao canal Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, no YouTube.