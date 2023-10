Valentina está sendo duramente criticada por estar acima do peso

A ex-assistente de palco do Ratinho tem sentido na pele como é ser alvo de gordofobia com comentários maldosos após ter ganhado peso.

Sabemos que a Valentina Francavilla tem sofrido muito com os ataques gordofóbicos após engordar né, meus amores? Mas a ex- A Fazenda decidiu compartilhar com seus seguidores no Instagram um vídeo de maiô mostrando seu corpo real com a seguinte mensagem:

“Quero mostrar pra vocês como eu realmente tô. Eu tô assim, exatamente assim”.



Mas obviamente, os haters não perderam a oportunidade de detoná-la nos comentários do vídeo, veja abaixo alguns deles: