Vale Tudo: Raquel dá a volta por cima e fica milionária

Na novela Vale Tudo, uma reviravolta vai mudar completamente o destino de Raquel Accioli. Depois de ter sido passada para trás pela própria filha, Maria de Fátima, que ficou com os dólares enviados do exterior, a cozinheira finalmente vai dar a volta por cima — e com estilo: ela vai embolsar nada menos que 1 milhão de reais ao vencer um concurso de culinária.

A virada começa quando Pascoal, funcionário do restaurante onde Raquel trabalha, descobre a abertura de um concurso gastronômico e imediatamente enxerga nela uma forte candidata. Ele insiste para que a amiga participe.

Raquel ganhará um concurso gastronômico

Inicialmente resistente, Raquel cede à ideia ao lembrar das dívidas e do empréstimo que assumiu com Poliana. E não é que a aposta dá certo? Ela surpreende já na primeira etapa da competição, garantindo sua vaga entre os finalistas.

Quando o resultado é divulgado, a vitória é dela: Raquel se torna milionária. Animada com a nova fase, Raquel revela a Laudelino que pretende usar o dinheiro para adquirir o restaurante Paladar. É só então que ela descobre que a empresa de catering dele é responsável pelas refeições servidas nos voos da TCA — justamente onde Ivan trabalha.

Com a virada em sua vida, Raquel se reaproxima de Ivan.

Essa nova conexão reacende o vínculo entre Raquel e Ivan, o que não passa despercebido por Heleninha. A filha de Odete Roitman não esconde o incômodo ao ver os dois se reaproximando, o que promete causar ainda mais tensão nos próximos capítulos.