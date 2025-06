‘Vale Tudo’: Raquel confirma mentiras de Fátima pra Afonso

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o romance de fachada armado por Maria de Fátima começa a ameaçar ruir, e quem paga o preço é Raquel. A jovem, determinada a manter sua imagem impecável diante de Afonso, sugere que a mãe prepare um jantar especial para apresentar o rapaz. Ele, encantado com Fátima, chega a convidá-la para passar alguns dias em sua casa, acreditando estar conhecendo uma moça de família tradicional.

Afonso vai descobrir uma foto de Raquel e Rubinho em Paraty

Segundo informações de Zean Bravo do Extra, a situação vai virar uma verdadeira bomba-relógio. Raquel, mesmo contrariada, decide manter o jogo de aparências e sustenta as mentiras da filha para agradar o genro em potencial. “Mesmo desconfortável, a cozinheira sustenta as mentiras que a filha contou a Afonso sobre a família dela”, aponta o roteiro da novela.

Raquel confirmará as mentiras para proteger Maria de Fátima

O clima esquenta de vez quando Afonso se depara com uma foto tirada em Paraty, em que Raquel aparece ao lado de Rubinho — e nada ali parece combinar com a versão de “boa sociedade” vendida por Fátima. Sem ter como escapar, Raquel é obrigada a improvisar e inventa uma desculpa para justificar a imagem, visivelmente constrangida.