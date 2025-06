‘Vale Tudo’: Odete Roitman flerta com Alok e rouba a cena no casamento de Afonso e Fátima

Gente, estou em um spa da Gávea para relaxar depois de um fim de semana agitadíssimo! Eis que, quando estava me preparando para ir à sauna exclusiva do local, vi algumas funcionárias cochichando com ar de riso sobre minha digníssima e faraônica vilã das vilãs, Odete Roitman.

Acontece que, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, no capítulo previsto para ir ao ar no próximo dia 11 de julho, Odete Roitman (Débora Bloch) vai aproveitar a festa de casamento de Afonso (Humberto Carrão) e Maria de Fátima (Bella Campos) do jeito que gosta, esbanjando seu estilo sedutor e flertando com o DJ Alok, que fará participação especial na trama.

Segundo a jornalista, Odete ficará encantada à primeira vista pelo DJ gato e, com uma taça na mão, dará início à investida no músico.

Usando a conversa e a troca de olhares como isca para seduzir Alok, Odete vai iniciar o papo perguntando: “Está gostando da festa, meu bem?”. Educado, o DJ vai responder com animação: “Perfeita para uma rave”.

Sem rodeios, a vilã vai lhe fazer uma proposta ousada: “Podemos fazer um tour mais tarde, se você quiser”.

Incomodado, Walter vai assistir o jogo de sedução da amada com o DJ (Divulgação/TV Globo)

No entanto, seu companheiro Walter (Leandro Lima) presenciará a cena de sedução da amada para o DJ e se aproximará dela para questionar: “Precisava dar em cima do Alok na minha frente?”

Visivelmente sem paciência para DRs na festa, Odete ironizará o parceiro: “Por favor, Walter. Eu acho ciúmes das coisas mais cafonas que existem”.