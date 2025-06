Vale Tudo: Maria de Fátima pede a cabeça de César na empresa

Em Vale Tudo, Maria de Fátima vai mostrar que não brinca em serviço quando o assunto é vingança. Depois de ser descartada por César, a vilã não deixará barato: ela moverá seus pauzinhos e fará o ex-amante ser chutado da TCA — tudo por orgulho ferido.

A reviravolta começa quando César, esgotado com as tramoias da golpista, resolve romper o caso de vez. “Eu já decidi. Não quero mais. Acabou. Faz o que você quiser da sua vida, casa com quem você quiser. Só me deixa em paz”, disparará ele, sem rodeios.

Maria de Fatima pede pra Marco Aurélio demitir César

A resposta de Fátima? Fria e calculista. Com jeitinho doce, ela procura Marco Aurélio e solta o veneno: “O César não tá mais sendo útil. E acho que ele tá começando a se enrolar. Não seria melhor afastar agora, antes que ele comprometa o nome da empresa?”

Desesperado, César vai procurar a vilã

Sem pestanejar, o empresário atende ao pedido. E o recado é direto: “O doutor Marco Aurélio pediu pra avisar que você está dispensado. Está demitido”, dirá Freitas a um César atônito.

A bomba da demissão vai cair como uma pedra no colo do modelo, que vinha ignorando Fátima após o término. Mas o baque será grande o suficiente para levá-lo a confrontar a vilã — e os dois, apesar da tensão, acabarão fazendo as pazes.