Vale Tudo: Marco Aurélio entrega armação de Maria de Fátima e Ivan expõe farsa

A teia de mentiras tecida por Maria de Fátima em Vale Tudo está prestes a se romper. Nos próximos capítulos da novela, Ivan finalmente descobre o envolvimento da jovem em uma armação envolvendo uma mala de dólares, César e Marco Aurélio.

Tudo começa quando Marco Aurélio revela quais funcionários seguirão para a filial da TCA em Paris — entre os escolhidos está César Ribeiro. O nome desperta a atenção imediata de Ivan, que desconfia da relação entre o novo contratado e sua ex-enteada. Ele resolve manter a informação em sigilo, mas começa uma investigação por conta própria.

Ivan vai descobrir a farsa da vilã

Em paralelo, Ivan procura Raquel e tenta limpar sua barra. Ele garante que não teve qualquer ligação com o desaparecimento da mala recheada de dólares e acusa:

“Maria de Fátima pegou o dinheiro, entregou pra Marco Aurélio e, em troca, garantiu a contratação do César na TCA.”

Raquel enfrenta Maria de Fátima

As peças do quebra-cabeça se encaixam quando Marco Aurélio promove Mário Sérgio a diretor, gerando desconforto em outros executivos. Durante uma conversa reveladora, Ivan descobre com o novo diretor que a tal mala foi devolvida diretamente a Marco Aurélio — a confirmação que faltava.

De posse das provas, Ivan não perde tempo: confronta Raquel e afirma com todas as letras que a filha dela participou ativamente do esquema. A cozinheira, ainda relutante, custa a acreditar. Mas ao encarar Maria de Fátima e ouvir novas negativas da filha, ela toma uma atitude dura: corta relações com a jovem.