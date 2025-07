Vale Tudo: Ivan descobre golpe de Fátima e escancara tudo para Raquel

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma revelação bombástica promete estremecer a vida de Raquel. Prestes a deixar o país, Ivan não engolirá a injustiça que separou os dois e resolverá abrir o jogo sobre o paradeiro da mala com dólares que sumiu misteriosamente — e que causou o fim do romance entre eles.

Tudo começa quando Marco Aurélio, dono da TCA, decide humilhar Freitas, seu braço-direito e cúmplice em diversas falcatruas. Ferido no orgulho, o capacho do empresário se desestabiliza e acaba desabafando demais durante uma conversa com Ivan em um barzinho próximo da empresa.

Freitas revela esquema de Maria de Fátima e Marco Aurélio pra Ivan

“Eu resolvo tudo pra aquele ingrato! Já botei as mãos na lama por ele. As mãos só não, eu já mergulhei na lama, me afundei na lama… Até conseguir aquela mala de dólares de volta eu consegui. Tudo eu!”, dispara Freitas, sem perceber o peso do que acaba de dizer.

Imediatamente atento, Ivan retruca: “Mala de dólares?”. Freitas tenta desconversar, mas já é tarde demais. Ivan conecta as informações e lembra de um detalhe que o intriga: César, nome que estava na lista dos funcionários enviados para Paris. A partir daí, ele conclui que a autora do roubo foi Maria de Fátima, filha de Raquel, que agiu a mando de Marco Aurélio.

Ivan expõe verdade pra Raquel

Tomado pela urgência de esclarecer tudo, Ivan procura Raquel antes de embarcar para Roma e solta a bomba:

“Eu descobri onde estão os dólares, Raquel”, afirma, decidido.

“Como assim? Onde…?”, reage ela, sem entender.

“Eles estão com Marco Aurélio e quem pegou esses dólares aqui na sua casa e devolveu pra ele foi a Maria de Fátima”, revela Ivan.

“O quê?”, exclama Raquel, completamente atônita.