Vale Tudo: Fátima invade cofre e entrega documentos sigilosos a Marco Aurélio

Maria de Fátima não tem limites mesmo né gente? estou em choque com a falta de escrúpulos dessa garota, coitada da Raquel…

Em Vale Tudo, Maria de Fátima mostra mais uma vez que não tem limites quando o assunto é ambição. A vilã se aproveita da confiança da mãe e da boa vontade de Laís para roubar documentos confidenciais ligados à adoção de Sarita, atendendo a um pedido direto de Marco Aurélio.

Fátima arma para roubar documentos em Paraty

Com um plano calculado, Fátima finge estar emocionalmente abalada e liga para Raquel aos prantos, pedindo ajuda. Sensibilizada, a cozinheira a convida para passar uns dias em Paraty, onde está auxiliando Laís. Mal sabe Raquel que está bancando a viagem de um golpe.

Ao chegar à pousada, Fátima finge fragilidade, mas não perde de vista seu verdadeiro objetivo: ter acesso ao cofre onde estão os papéis de Sarita. Atenta, ela observa discretamente o momento em que a senha é digitada. Mais tarde, aproveita a ausência de testemunhas na recepção e tenta abrir a caixa — mas acaba sendo flagrada. “Maria de Fátima, o que é que você tá fazendo aí?”, pergunta Raquel, desconfiada. A jovem, com sangue frio, inventa na hora: diz que procurava um lápis para marcar um trecho do livro que estava lendo.

Raquel quase dá flagra em Fátima

Na manhã seguinte, com o caminho livre, Fátima se oferece para cuidar da recepção enquanto Raquel e Laís saem. É a deixa perfeita. Com a senha memorizada, ela abre o cofre, encontra a pasta com os documentos da adoção de Sarita, tira fotos de tudo e envia para Marco Aurélio.

Mais tarde, de volta ao Rio, ela entrega pessoalmente a pasta ao vilão, que vibra com o sucesso do plano. “Com esses documentos e com tudo que aconteceu… Eu tenho certeza que eu vou conseguir a guarda da minha sobrinha”, comemora ele, confiante.