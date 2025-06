Vale Tudo: Atitude de Heleninha enfurece Odete e termina aos gritos na portaria

A situação vai sair do controle para Heleninha Roitman nos próximos capítulos de Vale Tudo. No auge do romance com Ivan, a artista abrirá mão — literalmente — de um dos momentos mais importantes de sua carreira: a própria exposição de arte em Roma. Tudo por um capricho romântico que deixará Odete Roitman em chamas.

O casal vai perder o voo para a Itália após um momento de distração no lounge vip do aeroporto. Enquanto esperam a hora do embarque, Heleninha se encanta com o visual de Ivan e o convence a se isolar em um local mais reservado. O clima esquenta, e os dois se entregam ao momento… até que percebem que o avião decolou sem eles.

Ivan se revolta com escândalo de Heleninha

“Perdemos o voo”, lamenta Ivan, desesperado. Já Heleninha, rindo da situação, se recusa a explicar o motivo real da ausência, mesmo sendo pressionada por Celina. O prejuízo, no entanto, vai além do profissional. A atitude da filha será o estopim para mais um confronto com Odete Roitman, que já não esconde o desprezo pela herdeira e agora vê sua paciência explodir de vez.

A calmaria entre Heleninha e Ivan também não dura muito. Já em solo europeu, o casamento afunda de vez. De volta ao Brasil, a artista mergulha na bebida e protagoniza um verdadeiro escândalo noturno.

Heleninha dá vexame na porta de Ivan.

Enquanto Ivan decide dormir na casa do pai, alegando: “A Heleninha está bêbada no quarto”, ela tenta disfarçar a solidão com sarcasmo: “Eu vou ficar com você, tia Celina. As duas solteironas abraçadinhas”. Só que o uísque fala mais alto, e Heleninha ignora todos os conselhos, calça os sapatos e sai atrás do marido.

Na portaria do prédio de Bartolomeu, ela grita em desespero: “Ivan! Desce, meu amor!”, segurando o copo de bebida, em cena que reúne humilhação, drama e a certeza de que a derrocada da filha de Odete ainda está longe do fim.