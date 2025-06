‘Vale Tudo’: Afonso surpreende Odete ao decidir mudar para Paris

Uma guinada surpreendente vai agitar Vale Tudo nos próximos capítulos. Conhecido por sua postura firme contra a mãe e por recusar veementemente a ideia de morar no exterior, Afonso vai quebrar seus próprios paradigmas ao aceitar um convite inusitado de Odete Roitman: comandar a filial da TCA em Paris. E o mais inesperado? A motivação vem de um plano ético e revolucionário que ele mesmo propõe.

Segundo informações do Notícias da TV, incomodado com a forma como a companhia aérea prioriza lucros acima de qualquer valor humano ou ambiental, Afonso apresentará à mãe uma proposta ousada: reestruturar a empresa com foco em sustentabilidade, transparência e responsabilidade social. A ideia sequer existia na versão original da novela, exibida em 1988, tornando essa virada um ponto inédito da trama.

Afonso decide ir para Paris.

A resposta de Odete, como sempre, é um misto de desafio e manipulação: “Você quer transformar a TCA em uma empresa limpa? Quer neutralidade de carbono, transparência, investimento em reciclagem? Pois então prove que é capaz de liderar isso tudo de Paris”, dispara a matriarca, jogando o filho contra o próprio orgulho.

Afonso fica em choque. Desde o início da novela, ele deixou claro o quanto detesta a ideia de voltar a viver fora do Brasil, principalmente por traumas do passado relacionados aos anos em que estudou isolado no exterior. No entanto, o desejo de fazer a diferença fala mais alto: “Se é isso que eu preciso fazer pra mudar a TCA de verdade… Então eu vou”, declara, mostrando maturidade e comprometimento com seus ideais.

Odete se surpreende com decisão do filho.

Odete, como boa estrategista, não perde tempo. Ao perceber que pode manter o filho sob controle mesmo à distância, ela dá o próximo passo: instruir Maria de Fátima a acompanhar o herdeiro até a França mas, é claro, com interesses bem calculados.