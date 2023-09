“Vale mais uma masturbação do que um problema”, dispara Geraldo Luís

O jornalista deu detalhes sobre sua vida amorosa e contou que não pretende se envolver em lances amorosos no momento

Geraldo Luís causou ao revelar detalhes sobre sua vida pessoal e sexual. Minhas fofoqueiras do Leblon me ligaram para me contar sobre a entrevista mais recente dele para a IstoÉ Gente. O jornalista contou que está solteiro e que não pretende se envolver amorosamente com ninguém. O comunicador ainda revelou que prefere se masturbar.

“Às vezes, vale mais uma masturbação do que um problema batendo na sua porta. Eu não quero [relacionamento], estou bem”, afirmou.

Ele ainda completou: “Não quero [namorar], não tenho saco hoje para estar com ninguém, gosto de dormir sozinho, tenho meu jeito e durmo de meia”, declarou.