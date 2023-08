Vai na Fé: Théo banca o herói e salva os filhos e os leva para a sua própria armadilha

O empresário convidará os garotos para jantar com ele, mas sabotará a comida, para se vingar dos herdeiros.

Gente, até onde vai o mau caratismo desse homem? Após bancar o bonzinho e salvar os filhos, o canalha do Theo resolveu armar uma bela emboscada contra os seus próprios filhos. Desconfiado do amor repentino que está recebendo de Jennifer e de Rafa, o empresário terá total certeza das intenções dos jovens após os dois invadirem o galpão onde ele todas as suas falcatruas.

Após a invasão, os garotos ficaram presos no imóvel, o que dará a chance de que Théo use a sua capa de super herói, da 25 de março, e mais uma vez saia como o bonzinho da história. Porém desta vez o empresário se mostrará um verdadeiro lobo, na pele de um cordeiro, já que após resgatar os seus filhos, o crápula os levará para a sua própria armadilha.

Revoltado com as segundas intenções dos jovens, Theo os convidará para um jantar, onde ele sabotará a comida dos filhos, com a intenção de se vingar dos ‘pequenos justiceiros’.