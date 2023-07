Vai na Fé: Por amor ao Rafa, Clara e Kate selam acordo de paz

As mulheres mais importantes na vida do fotógrafo deixarão o orgulho de lado para viverem em paz uma com a outra, para a felicidade do mesmo.

Amores, todos nós sabemos que desde que a Clara descobriu sobre o “romance” que a Kate e o Theo tiveram no passado, a madame não apoia o relacionamento da vendedora de sanduíches com o seu filho, Rafa, e essa antipatia contra a garota só piorou após o desastroso sequestro do fotógrafo. Porém, ela finalmente irá perceber que o amor entre os jovens é genuíno, assumirá que a suburbana faz um bem danado para o Rafa e tomará a decisão de se resolver de uma vez por todas com a norinha. A ex-modelo convocará Kate para uma conversa. Por possuírem um amor incondicional pelo estudante, as duas entrarão em um acordo de paz, onde ambas deixaram claro que mesmo que não concordem com algumas coisas, elas sempre colocaram a felicidade do Rafa em primeiro lugar.