Vai na fé: Lui paga enfermeira para mãe de Sol e é escorraçado por dona Marlene

Diante dessa proposta, a dançarina ficará em cima do muro.

Amores, todos nós vimos o quanto o cantor Lui Lorenzo (José Loreto) desejou que Sol (Sheron Menezzes) se juntasse a ele em cima dos palcos e vimos também que foi com muito custo a ex-princesa do baile aceitou o emprego oferecido pelo cantor, o que o deixou radiante. Porém essa alegria acabou cedo.

Após sua mãe cair e ser diagnosticada com uma inflamação no quadril, Sol pedirá sua demissão às vésperas da turnê que o cantor fará na Bahia, para se dedicar completamente aos cuidados da mãe.

Incrédulo com a situação, Lui não aceitará o pedido de demissão da dançarina e se mostrará disposto a fazer de tudo para ajudar sua musa. Sem consultá-la, o cantor contratará uma enfermeira particular para cuidar de dona Marlene (Elisa Lucinda) enquanto Sol estiver viajando.

Ao contar a novidade a sua funcionária e a evangélica, Lui será escorraçado por dona Marlene, que afirmará que ele está esfregando seu dinheiro mundano na cara delas. Tentando explicar que só está tentando ajudar a funcionária, Marlene dará mais um chega pra lá no cantor, afirmando que a filha já tomou a decisão de ficar com a família e largar o emprego de dançarina.

Tentada com a proposta do cantor, Sol ficará em cima do muro e terá que tomar uma decisão, ficar com a mãe e perder o seu emprego que tanto ama ou desapontar a matriarca e seguir o seu sonho.