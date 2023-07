Vai na Fé: Kate e Rafa se declaram e o clima esquenta entre eles

Os pombinhos se reencontrarão durante um ensaio fotográfico que o Rafa fará de Sol, para ajudar a promover a carreira da ex-princesa do baile.

Agora que a Sol lançou a sua carreira solo, como cantora, para o mundo, a ex-princesa do Baile, terá que fazer um ensaio fotográfico para divulgar o seu trabalho e é claro que ela chamará o Rafa para lhe ajudar nessa missão. Porém, esse ensaio fotográfico renderá muito mais do que boas fotos.

Ao chegar em Piedade, para fotografar a Sol, o fotógrafo se deparará com a sua ex-namorada e atual empresária de Solange, a Kate, que, tentando quebrar o gelo e tirar um sorriso do ex, se apresentará de forma bem formal ao mesmo.

Rafa, então, retribuirá o comprimento da moça , que pedirá para que ele a deixe ajudar a realizar o ensaio de Sol, assim como quando eles ainda estavam juntos.

Tendo terminado o ensaio, o fotógrafo chamará Kate para ir até a sua casa, para lhe ajudar a revelar algumas das fotos que eles acabaram de tirar. Já no apartamento, os pombinhos se declararam um para o outro, o que fará com que o clima no quarto do rapaz comece a esquentar.