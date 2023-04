Vai na Fé: Jenifer acredita que está grávida de seu ex-namorado

A estudante de direito terminará com Tatá logo após ela descobrir que ele mentiu para ela sobre suas condições financeiras

Será que a história irá se repetir novamente? Assim como na adolescência de Sol (Sheron Menezzes), a dançarina descobriu que estava grávida, logo após terminar o seu relacionamento com o Ben (Samuel de Assis), ao que tudo indica, o destino de Jenifer (Bella Campos) será bem parecido com o da mãe.

A vida da estudante de direito que estava começando a entrar no eixo, será bagunçada novamente. Tudo começará quando a filha de Sol descobrir que seu namorado, o Tatá (Gabriel Contente) mentiu para ela sobre suas condições financeiras e que ganhou sua bolsa de estudos sem sequer merece merece-lá.

Ao fazer essa descoberta, a estudante de direito ficará furiosa e completamente decepcionada com o amado, fazendo com que ela coloque um ponto final no relacionamento dos dois, porém, algo fará a garota questionar sua decisão, a garota suspeitará que está grávida do estudante.