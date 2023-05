Vai na Fé: Globo se pronuncia após corte de beijo de Helena e Clara

Emissora enviou um comunicado ao jornal O Globo e não deixou de dizer que toda novela está sujeita a edição

Eu esperei tanto para que Clara se entregasse aos braços de Helena que quando vi que cortaram a cena do beijo, não tive outra escolha senão usar minhas redes sociais e reclamar com minhas noveleiras do Leblon. Em um comunicado enviado ao jornal O Globo, a emissora contou que todas as suas obras estão sujeitas a edição.

“Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”, afirmou a emissora à coluna da Patrícia Kogut.

Regiane Alves, que dá vida à Clara, também soltou o verbo sobre a falta do beijo na novela. “Devagar e sempre. Um passo de cada vez para a construção de um futuro onde todas as formas de amor possam ser aceitas e celebradas”, escreveu no Twitter.