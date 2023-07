Vai na Fé: Enfurecida, Sol deixa marca de sua mão no rosto de Theo

Furiosa, a mocinha acaba partindo para a agressão no folhetim

Gente do céu, a nossa protagonista vai ficar virada no jiraya nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de Jenifer ter ido para o hospital devido ao súbito mal-estar para lá de suspeito, Sol terá um surto daqueles

A jovem está morando com o pai biológico na intenção de achar provas para finalmente colocá-lo na cadeia. Então, durante essa estadia, Theo chama ela e Rafa para um jantar em família no restaurante Charles Pierre. Escondido, o vilão colocará muitas gotas de laxante nos pratos dos herdeiros, que acabarão hospitalizados com intoxicação alimentar.

A dançarina chegará ao local e acaba discutindo horrores com o abusador. Nisso, ela acaba perdendo a cabeça e dará um belíssimo tapa na fuça do bandido com toda a força que ela tem e ainda exigirá que o crápula confesse que envenenou Jenifer.