Único astronauta brasileiro é destaque em iniciativa educativa da NASA nos EUA

Amores, estava na varanda do escritório após fazer alguns minutinhos de respiração guiada no app de meditação, com fone sem fio e olhos fechados, é claro. Totalmente relaxada, voltei ao trabalho, abri a caixa de e-mails e recebi uma informação babadeira de um evento para famílias que adoram astronomia e estão de passagem pelos States.

Acontece que, entre os dias 14 e 18 de julho, o Kennedy Space Center Visitor Complex, na Flórida, vai promover um calendário exclusivo de encontros com astronautas renomados, entre eles, Marcos Pontes, o único brasileiro a ir à Estação Espacial Internacional (ISS).

O evento é voltado para a família e amantes da astronomia que desejam conhecer astronautas veteranos que fizeram história e deixaram contribuições valiosas para a ciência espacial.

Calendário de eventos do complexo conta com encontros com astronautas (Kennedy Space Center Visitor Complex)

Além de Marcos Pontes, convidado especial do programa “Astronaut of the Day”, a NASA selecionou um grupo diverso de astronautas, de cientistas a pilotos. Os escolhidos passam a integrar o Corpo de Astronautas e participam de ações com o público.

No evento, o brasileiro vai participar de dois quadros exclusivos: Chat With An Astronaut e Astronaut Encounter, onde vai interagir com os visitantes, comentar e responder sobre curiosidades da vida espacial.

O Kennedy Space Center Visitor Complex está localizado em Merritt Island, próximo ao Cabo Canaveral, na Flórida, e funcionará das 9h às 18h.