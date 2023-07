Única Paquita negra na história reaparece em documentário e faz revelação

Natasha Pierce exaltou a representatividade que teve na função de Paquita do programa da Xuxa, sendo a única que existiu

Vocês podem não lembrar, mas Natasha Pierce foi a única Paquita negra da história do programa da Xuxa. Hoje, Natasha revela que tudo aconteceu como uma forma de representatividade e ressalta a importância de ter sido escolhida para assumir aquele papel em uma época em que o preconceito e o racismo rolavam soltos.

“Só queria estar lá e dançar, cantar e me divertir com as crianças. Mas agora percebo o que eu representava. Recebo muitos comentários de pessoas no Instagram que dizem: ‘Nossa, você fez algo por mim. Você me emocionou. Porque, quando via você no programa, usando aquele figurino, com aquelas crianças, ao lado da maior estrela brasileira de todos os tempos, eu me sentia especial”, contou ela para o documentário da rainha dos baixinhos no Globo Play.

E completou: “Muitas jovens me disseram: ‘Você mudou a minha vida de verdade por estar naquele programa porque eu achava que não veria algo assim no meu país'”.