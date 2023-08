Uma reedição da biografia de Suzane von Richthofen foi pausada pela editora por causa de boatos de gravidez

O autor Ulisses Campbell diz a informações veio de pessoas próximas de Suzane; assistente e advogada negaram tudo.

Meu deus do céu, gente! Estou aqui tomando um belo brunch aqui na Casa Firjan, em Botafogo quando eu recebi o seguinte babado pelo whatsapp. Parece que Suzane von Richthofen pode estar grávida do seu primeiro filho. A informação teria sido confirmada a ele por duas pessoas próximas da mulher, que chocou o país por assassinar os pais em 2002.

Segundo Campbell, que assina a biografia “Suzane: Assassina e Manipuladora” (Matrix), a gestação estaria sendo mantida sob sigilo por ainda se encontrar em suas semanas iniciais e pelo temor de uma eventual perda. A origem da paternidade ainda é desconhecida. De acordo com Relatórios elaborados por psicólogos que a atenderam no cárcere, o desejo de Suzane de se tornar mãe não seria novidade já que sempre fazia menção à essa vontade. Em um deles, datado de 2017, ela teria dito que se tivesse uma menina, daria o nome de Isabela, e se fosse um menino, Benjamin.

A suposta gravidez de Suzane fez com que a Matrix Editora pausasse, nesta semana, a impressão da reedição do livro de Campbell para incluir a informação. Sua assistente, Josiely Olberg disse que “Até o presente momento, a gente não está sabendo disso ainda”, afirmou, por mensagem. E sua advogada Jaqueline Domingues também diz desconhecer a informação.