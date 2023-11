Uma jovem de 23 anos foi morta pelo próprio namorado em Goiás.

A vítima gravava o momento com descontração, quando é supreendida pelo namorado que realiza o disparo.

Que horroooor, meu Deus! Gente, eu estou completamente horrorizada com um vídeo que umas amigas minhas lá de Goiás acabaram de mandar para mim.

A jovem Lelly Gabriele Alves foi morta ao levar um tiro disparado pelo próprio namorado, Diego Fonseca Borges. Esse caso de feminicídio aconteceu no sábado (4), em Jataí, município localizado no sudoeste goiano. As imagens gravadas pela vítima mostram o namorado segurando uma arma e em seguida a apontando para a mulher. Segundos depois, o homem atira contra a mulher, que cai no chão de uma plantação de soja próxima ao Assentamento Guadalupe.

Segundo o major da PM, Ulisses Cortez, a polícia desconfiou da versão apresentada pelo namorado pelas contradições que ele apresentou em seu depoimento, então o suspeito foi encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil para maiores esclarecimentos. “Diante da contradição do namorado, a polícia começou a mexer no celular da vítima e encontrou a filmagem da execução”, afirmou.

O homem foi preso em flagrante por homicídio qualificado, caracterizado por traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torne impossível a defesa da vítima.