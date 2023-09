“Uma dor absurda que morfina não dava conta”, conta ator sobre procedimento que para o coração 

O ator revelou como foi o momento em que ele ficou entre a vida e a morte, ao passar por um procedimento médico.

Minha gente, no programa Sensacional, que irá ao ar nesta quinta-feira (07), o ator Luciano Szafir falou sobre o seu drama ao sentir o seu coração parar para passar por um procedimento médico Ele conta exatamente como o procedimento foi executado e como ele se sentiu ao ter seu coração paralizado.

“Meu coração teve um problema sério durante o sono. E existe uma injeção, um remédio, que desliga seu coração para ligar de novo. Se ele começar a acelerar muito, vai chegar uma hora que vai dar problema, então tem que baixar. Quando você toma a medicação a sensação é de estar pulando no vazio, só que nem sempre você volta [a viver]”, iniciou.

Logo em seguida, Szafir explica exatamente o que sentiu durante o procedimento e revela que, ao achar que ia morrer ele começou a pedir para que não fosse o seu fim.

“Na hora que começou o ‘pi’ [barulho do monitor cardíaco], falei: ‘Agora vai apagar a luz e acabou. Caramba! Não estou pronto para ir embora, tem muita coisa que quero fazer.’ Aí você começa a ver desde o nascimento, lembrei do nascimento dos meus filhos, lembrei dos meus pais, que conheci a Luhanna e de uma série de coisas boas, como se estivesse me despedindo… Você sente o sangue ficar gelado, senti parar de correr o sangue no meu braço”, explicou o ator.

Por fim, Luciano relembra os diversos problemas de saúde que ele passou. “Uma dor absurda que morfina não dava conta. Tive que tomar quetamina [anestésico] para cavalo. (…) Quando abri o olho da entubação: ‘O que é isso aqui?’ Eu era totalmente ignorante a respeito, não conhecia ninguém que usasse bolsa de colostomia, nem amigos ou parentes, porque as pessoas tendem a esconder.”