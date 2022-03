Reta final ‘Um Lugar ao Sol’: Christian descobre que Ravi está com a Lara

Christian vai surtar ao descobrir relacionamento entre os dois e tira satisfação com Ravi

O final de ‘Um Lugar ao Sol’ está bem mais emocionante do que eu pensei. Christian, Cauã Reymond, vai descobrir que Lara, Andréia Horta, e Ravi, Juan Paiva, estão tendo um caso e ficará furioso. O personagem se sentirá traído e não deixará a história passar em branco, tirando satisfação com Ravi.

Ravi e Lara assumem namoro em Um Lugar ao Sol (Foto: Reprodução)

Os dois irão assumir o namoro e o farsante ficará sabendo em pouco tempo, fato que o fará se sentir traído e irá tirar satisfação com Ravi no meio do expediente do rapaz no restaurante: “Entra nesse carro agora. Anda. A gente precisa conversar. Sem uma palavra”.

Ravi entra no carro e começa a dizer que Christian não manda nele, mas será surpreendido pela velocidade do veículo, porque o farsante pisa fundo.Ele até tenta questionar para onde está sendo levado, mas aos gritos, Christian pergunta se ele sumiu para trair quem mais ajudou o goiano.

O rapaz não ouvirá calado e responderá à altura, dizendo que o farsante só o ajudou no que precisou para que pudesse cobrar depois, como uma troca de favores conveniente a Christian.

Ravi e Christian discutem em carro (Foto: Reprodução)

“Mesmo que a gente estivesse há um tempo separado, a Lara é e sempre foi minha mulher, minha namorada”, declara o irmão gêmeo de Renato.

A discussão dos dois toma proporções maiores a ponto de Ravi responder Christian como nunca respondeu, fazendo o farsante desconhecer seu “amigo”. “Que tom é esse comigo? Desde quando você fala desse jeito?”, pergunta.

“Desde que eu acordei e deixei de ser o teu esparro! O teu esparro de estimação”, responderá Ravi. A discussão é interrompida por Lara que pergunta sobre o paradeiro do namorado. “Olha aí: é ela. Eu tenho que voltar”, avisará. “Voltar pra onde? Vê se te enxerga”, finalizará o protagonista, com ódio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A novela termina essa semana e quero muito saber qual vai ser o fechamento de toda a trama, estou muito ansiosa com tudo isso.