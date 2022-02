‘Um Lugar ao Sol’: Felipe será trocado e Rebeca termina com um amor do passado

Lua de mel não segurou a ex-modelo depois de tudo que passou

Após enfrentar o preconceito dos Assunção e da família do universitário do universitário, Receba, Andrea Beltrão, cede a um velho amor, acabando a novela com Edgar, Eduardo Moscovis, o pai de Cecília, Fernanda Marques.



Filmagens Um Lugar ao Sol em agosto de 2021

A herdeira da Redentor e o estudante darão um passo importante na relação. Ana Virgínia, Regina Braga, receberá a ex-paciente em sua casa, que alertará a namorada do neto sobre a saúde de Bárbara, Alinne Moraes.

O romance irá caminhar bem até certo período, mas o retorno de Edgar a vida da filha trará uma reviravolta no coração de Ilana, Mariana Lima. Incentivado por Julia, Denise Fraga, Edgar decide ligar para o alcoólatra em recuperação após uma reunião do AA.

O jovem não atenderá a ligação, mas ficará mexido com a mensagem, fato importante, porque mais tarde eles irão se aproximar, assim como sua aproximação da ex, Rebeca.

As possibilidades ainda estão sendo estudadas, mas em um final alternativo, Edgar estará em meio a família Assunção para apresentação do novo namorado da dondoca.

Nessa cena ocorre um diálogo entre a filha e o novo namorado que o cunhado está atrasado. “O tal de Edu, nome do ator ainda não divulgado?”, perguntará Edgar. “O tal de Edu”, confirmará a primogênita de Santiago, José de Abreu.

A participação de Eduardo Moscovis acontecerá nos dez capítulos finais da trama. Tudo isso indicado com as gravações que ocorreram em agosto de 2021, em que os atores se encontravam aos beijos nas filmagens.