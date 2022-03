O mundo dá voltas em ‘Um Lugar ao Sol’: Rebeca se joga nos pés de Felipe após cirurgia de tumor

A ex-modelo ficará comovida com a doença do galã e voltará para seus braços

Por essa eu não esperava. As reviravoltas de ‘Um Lugar ao Sol’ faz com que eu ame ainda mais a novela e não queira ver seu fim (risos). Dá para acreditar que Rebeca, Andrea Beltrão, vai se jogar nos pés de Felipe, Gabriel Leone, após descobrir o câncer do rapaz?

Rebeca se emociona ao saber de câncer de Felipe (Foto: Reprodução)

E aí você deve estar pensando: ela não estava com Edgar, Eduardo Moscovis? Sim, mas a notícia da doença e a volta do galã para o Brasil chocará tanto a ex-modelo que ela vai dizer que nunca esqueceu o ex-namorado, voltando para os braços do “amado”.

Na França, Felipe passará por bons perrengues por conta do câncer, sentindo fortes dores no estômago ele procura um médico de confiança indicado por seu amigo para examiná-lo. A notícia é como um soco no estômago do rapaz, que abre o jogo com sua avó Ana Virgínia, Regina Braga.

Felipe conta sobre câncer para a avó (Foto: Reprodução)

O reencontro do casal irá ao ar no dia 21 de março, próximo ao final da trama. Felipe já estará no Brasil com o procedimento cirúrgico marcado, como contou no diálogo com sua avó, e também contará a Rebeca sobre o que tem passado e sobre seu câncer.

Felipe sairá bem da cirurgia e será amparado por toda sua família, principalmente Rebeca, que faz questão de ajudar o rapaz na recuperação.

Rebeca e Felipe (Foto: Reprodução)

Mesmo tendo essa troca de casais, tudo indica que Rebeca terminará a novela com Edgar, seu antigo amor, ela apenas foi impactada pela notícia do câncer de Felipe, já já ela volta para os braços do seu verdadeiro amor.

Os próximos capítulos estarão daquele jeito que a gente ama, cheios de emoção e amor pelo visto. Tem coisa melhor não, entregou tudo.