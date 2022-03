Últimos capítulos ‘Um Lugar ao Sol’: Christian vai preso e Santiago piora sua situação

Reta final do novelão da Globo promete entregar tudo que a gente queria, treta e confusão

Eu disse para vocês que ‘Um Lugar ao Sol’ teria uma reviravolta que deixaria todo mundo de boca aberta e chocado, vocês não me deram atenção então agora segurem essa bomba. Christian, Cauã Reymond, será preso e Santiago, José de Abreu, vai piorar a situação do garoto.

Santiago piora a situação de Christian em Um Lugar ao Sol (Foto: Reprodução)

Toda aquela farsa que vem sendo sustentada aos trancos e barrancos durante toda a novela vai vir abaixo quando Elenice, Ana Beatriz Nogueira, contar tudo para a família do empresário. Porém, o Alzheimer fará com que ninguém acredite nela, bastando o irmão gêmeo de Renato ir para cadeia para todos ficarem perplexos.

Santiago então em diálogo com Érica, Fernanda de Freitas, conta que Elenice não estava louca como todos acreditavam estar.

Christian vai preso e Santiago piora situação (Foto: Reprodução)

– O mais estarrecedor, no fim das contas, é que a Elenice, coitada, não estava louca. E pensar que eu cheguei a entregar a empresa nas mãos desse sujeito.

Nesse instante surgem Nicole, Ana Baird, e Rebeca, Andréa Beltrão, voltando do quarto de Bárbara, Alinne Moraes.

– E então? Ela tomou o remédio? – perguntará Santiago.

– Não adianta. Ela não quer de jeito nenhum – responderá Nicole.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Não se trata de querer: a sua irmã não pode ficar nesse estado – opina o empresário.

– No fundo, ela está chocada com isso, com o fato de não ter percebido, eu acho – dirá Rebeca.

– Mas perceber como? De que jeito? Com a habilidade desse psicopata para mentir, ludibriar – afirmará Santiago.

Logo após, ele conta que vai tomar uma atitude drástica contra o ex-genro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Eu conversei com o Henrique e nós vamos entrar com uma notícia-crime contra o Renato, ou o tal Christian dos Santos, no Ministério Público.

Tal notícia cairá como uma bomba no caso de Christian que já está preso, dificultando ainda mais sua soltura. A cama de gato está armada e dessa ele não escapa.

Dá até dó ver Christian preso e passando por tudo isso, sou louca em Cauã Reymond (risos). Não perco essa por nada.