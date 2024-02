“um desespero que toma conta “, Babu Santana sobre reações explosivas de Davi no BBB 24

Gente, o ator Babu Santana tomou aquele café da manhã no Mais Você desta quinta-feira (8) para falar sobre o BBB 24, lembrando que o ator participou do BBB 20. Além de declarar sua torcida para Davi no papo com Tati Machado, Fabricio Battaglini e Gil do Vigor e também analisou as reações explosivas do brother baiano diante de algumas situações do jogo.

“É o meu campeão. Mas vem uma avalanche de acusações… Essa é minha torcida, mas tenho muito medo de que essa insistência na perseguição com ele faça com que ele se descontrole e acabe destemperando”, afirmou.

O artista assistiu aos momentos em que Davi se descontrolou após ser indicado ao Paredão e fez uma avaliação do momento, relembrando da sensação que teve ao ir dez vezes para a berlinda no BBB 20. Gil ainda relembrou que Davi tinha se livrado de um Paredão e indicado novamente no mesmo dia.

“Você fica muito sensível. E as pessoas de casa não têm noção de que a gente ouve… Eu estou numa ponta da piscina, a pessoa está falando mal de mim ali e é uma escolha minha não entrar numa treta. O Davi foi tentando, ouvindo, foi percebendo… Quando ele viu que não estava articulando… (…) É esse desespero de ter esse sonho ameaçado por pessoas que você tentou acessar e que te ignoraram. É um desespero que toma conta.”