Último voo da nave: nova turnê da Xuxa começa no dia das crianças e terá encerramento na Argentina

Xuxa Meneghel está com foco total na nova turnê, que marca seu retorno triunfal aos palcos. A eterna Rainha dos Baixinhos tem se dedicado pesado para dar conta do fôlego que os shows exigem: está fazendo aulas de pilates, boxe e musculação, além de ter passado por duas cirurgias — uma no joelho e um transplante capilar.

A produção do projeto está nas mãos da Time For Fun (T4F), com direção assinada por Kley Tarcitano, conhecido pelos trabalhos grandiosos com Jennifer Lopez no Super Bowl, Anitta no Coachella e performances nos prêmios Lo Nuestro e Grammy Latino.

Foto: Divulgação

A turnê está programada para começar no dia 12 de outubro e deve passar por 10 a 12 cidades brasileiras. O encerramento será em grande estilo, em Buenos Aires, na Argentina.

E tem mais: nos bastidores, circula a informação de que Xuxa pode gravar uma música especial ao lado do maridão, Junno Andrade. Vem aí um sucesso romântico?

Foto: Divulgação

Grandes ambições

Em uma live recente, Xuxa falou sobre os desejos para a turnê. Segundo a apresentadora, o espetáculo está sendo cuidadosamente planejado para entregar uma experiência única e inesquecível ao público.

“Quero ter a nave na cabeça de vocês, e isso é difícil de viabilizar. Mas assim que estiver mais próximo do meu desejo, meu sonho – que é muito maior do que vocês possam imaginar –, vai ser muito lindo”, disse a artista. “Quero entregar o máximo que eu posso porque quero ver vocês realmente emocionados, porque vai ser a última vez que verão a nave comigo fisicamente.”