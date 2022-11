UFMG busca voluntários para doação de fezes

Essa busca é para incentivar que doenças intestinais sejam tratadas através do transplante de fezes.

Vocês já tinham ouvido falar sobre doação de fezes? Por que eu não. Porém, recentemente o Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) divulgou que está à procura de voluntários de 18 a 50 anos, que façam a doação de suas fezes. De acordo com eles, essa campanha é para incentivar o tratamento de doenças intestinais através do transplante de fezes.

O que eu disse acima pode parecer estranho, mas o tratamento de transplante de fezes entre uma pessoa saudável e um portador da bactéria “Clostridioides Difficle” ou em uma pessoa que precisa ter o restabelecimento da microbiota (micro-organismos que vivem no intestino), tem alcançado ótimos resultados.

Até então, já foram realizados 11 transplantes, os quais resultaram em mais de 90% de taxa de cura. Outra coisa que chama bastante a atenção para esse método, é a rápida recuperação dos pacientes que passaram pelo procedimento.

Em estudos que compararam as amostras fecais de 49 brasileiros e 17 norte-americanos, foi certificado que as fezes dos brasileiros possuem 30% de firmicutes (filo de bactérias que faz parte da microbiota e atua em sinergismo no organismo) a mais que as fezes dos estadunidenses, e com isso, foi possível comprovar que além das doenças citadas acima, o transplante de fezes de brasileiros pode servir como tratamento para outras doenças como Retocolite e a Doença de Crohn.

“Os resultados preliminares mostram que as fezes dos brasileiros têm um caráter protetor maior, em razão de maior proporção do filo firmicutes, o que vai ao encontro dos resultados obtidos pelo Centro de Transplante de Microbiota Fecal do HC nos últimos anos”, explicou Eduardo Vilela, o coordenador do centro.