‘Servo do Povo’: série do presidente da ucrânia, Zalenski, é procurada por plataformas de streaming

Ex-comediante e atual governante ucraniano atuou no seriado mais disputado pelas maiores plataformas

Como eu já disse, guerra tem seus contras muito mais avassaladores que os prós, mas o que não podemos negar é que o dinheiro corre solto no meio de “quem pode”. De acordo com a Folha, a procura pela série ‘Servo do Povo’ chegou a níveis colapsáveis.

A pequena empresa de direitos audiovisuais em Estocolmo que cuida dos repasses da série em questão recebeu diversos telefonemas de grandes plataformas de streaming, como a Netflix, interessadas em fechar contrato para a exibição de Zalenski na comédia.

“Estamos sobrecarregados. Os pedidos chegam do mundo todo para exibir a série”, disse Nicola Soderlund, cofundador da empresa Eccho Rights.

Zalenski, ex-comediante em ‘Servo do Povo’ (Foto: Reprodução)

O grande interesse em ver a atuação do presidente ucraniano aconteceu em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia. Muitas redes de televisão mundialmente famosas já negociaram a exibição da série ‘Servo do Povo’, como o britânico Channel 4 e o grego ANT 1.

Soderlund afirmou que já conseguiu fechar 15 contratos de exibição e já tem mais 20 em andamento. Como eu disse, a guerra pode ter seus prós, o problema é o que acontece no meio do caminho para alcançar a glória.

É inegável que os ganhos são destinados às partes de poder, porque a população que sofre a guerra na pele não participa dos ganhos de grandes empresas, cineastas e diretores.