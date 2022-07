Golpe ou marketing? Fãs da UcconX estão nervosos com artistas cancelando a presença

Millie Bobby Brown e George Takei são dois dos artistas divulgados que não estarão presentes no evento

Deu a louca nos eventos, só pode, de um lado tem o MTV MIAW super mal falado e do outro o gigante do universo pop, Universe Creative Convention, UcconX. Os fãs que adquiriram seus ingressos para ver seus artistas favoritos estão possessos e acusaram a organização de golpe, uma vez que diversos artistas cancelaram a presença.

Millie Bobby Brown e George Takei são dois dos artistas mais esperados que não estarão presentes no evento. A justificativa é o Covid-19, Millie foi diagnosticada com o vírus e George teve contato com o marido que foi diagnosticado.

Os atores participariam de um painel juntos com os fãs, e a organização informou ao G1 que fará a troca para que os participantes possam assistir aos painéis de outros atores.