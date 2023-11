Uau!! André Tripé Gonçalves deixa escapar e mostra tudo na A Fazenda

Temos mais um nude vazado em A Fazenda 15 e André Gonçalves foi o protagonista. O ex-marido de Danielle Winits se esqueceu das câmeras e surgiu totalmente nu no reality. Quando esses ex-realitys falam que depois de um tempo, você esquece que tá sendo filmado, eu não duvido.

O flagra foi divulgado pela página Flagras Reality, no X (antigo Twitter) e teve grande repercussão na rede social. Dessa vez, o peão estava deitado no sofá enrolado na coberta. As câmeras capturam esse momento quando ele se levantou e se atrapalhou ao enrolar a coberta no seu corpo.

E vale lembrar que não é a primeira vez que André Gonçalves colocar seu tripé para jogo no reality, na outra vez, ele levantou da cama totalmente pelado, andou pelo quarto, se cobriu com uma toalha e saiu do comodo.

Clique aqui para assistir se você tem mais de 18 anos: