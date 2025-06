Tyler Perry está sendo acusado de assédio sexual por um ator de sua série na Netflix 

Gente, estou aqui me arrumando para ir a um churrasco lá na casa da minha amiga de Santa Teresa, quando uma prima minha que mora em Los Angeles me manda um áudio contando sobre um recente escândalo que abalou as estruturas de Hollywood.

Acontece que o cineasta Tyler Perry está enfrentando uma ação judicial após ter sido acusado de assédio sexual por Derek Dixon, ator da série The Oval, a qual ele é produtor e roteirista. Segundo a apuraão do TMZ que teve acesso aos atos do processo, Dixon afirma ter sido alvo de mensagens com teor íntimo, além de um episódio de contato físico não consentido na residência do diretor em Atlanta.

Segundo Dixon, ele conheceu Perry em 2019 durante um evento e, na ocasião, o diretor pediu seu telefone. Meses depois, ele recebeu um convite para visitar a casa do cineasta, na expectativa de desenvolver um vínculo profissional que o ajudasse na carreira. Dixon relatou que aceitou dormir no quarto de hóspedes após ter exagerado bebida alcoólica e disse que Perry se aproveitou da situação para tocá-lo sem seu consentimento . O ator enfatizou que recusou a abordagem do cineasta e mesmo assim, continuou recebendo mensagens com conotação sexual de Perry, incluindo perguntas sobre preferências pessoais.

Após conseguir o papel de Dale na série, Dixon relata que as investidas por parte do criador da trama continuaram. Perry é um dos roteiristas e produtores da série The Oval desde 2019 e até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Conhecido como um dos principais nomes do entretenimento nos Estados Unidos, o ator e diretor Tyler Perry acumula inúmeros contratos com plataformas como Netflix e Amazon, além de administrar seu próprio estúdio.