TV Globo recorre e Linha Direta poderá reviver o assassinato de Henry Borel

O episódio que havia sido proibido será exibido na noite desta quinta-feira (18), a partir das 23 horas.

Gente, e não é que o mundo dá voltas? Vocês lembram que ontem eu contei para vocês que a equipe de defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, mais conhecido como Dr. Jairinho, conseguiu uma liminar para que a TV Globo não transmitisse o caso sobre o assassinato do pequeno Henry Borel, alegando que a transmissão poderia influenciar a sentença do caso?

Pois é, mas a emissora não aceitou essa proibição de cabeça baixa não. Recorrendo a decisão judicial, que foi assinada pela Juíza Elizabeth Machado Louro, a TV Globo conseguiu com que o Ministro Gilmar Mendes, liberasse a exibição do caso.

Por tanto, todo o desdobramento do assassinato de Henry Borel será exibido na noite desta quinta-feira (18), a a partir das 23 horas, pela TV Globo, e será apresentado pelo jornalista e apresentador Pedro Bial.